CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів України ухвалив рішення рекомендувати роботодавцям перенести робочий день 6 січня на 11 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці у січні відпочиватимуть 4 дні підряд
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 23 жовтня, повідомляє "Громадське".
Внаслідок перенесення робочого дня з понеділка, 6 січня 2020 року на суботу, українці матимуть 4 вихідних підряд: 4, 5, 6 та 7 січня.
Раніше попередній уряд затвердив українцям 4 вихідних перед Новим роком: робочий день з понеділка 30 грудня перенесли на суботу 21 грудня, з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня. Таким чином, на Новий рік українцям пропонують відпочивати 4 дні: з неділі 29 грудня 2019 року до середи 1 січня 2020 року.
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23 10 2019 17:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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