НОВИНИУкраїнці у липні придбали і зареєстрували 1732 автомобіля на електротязі - це у 2,3 раза більше, ніж торік та на 64% відносно показника попереднього місяця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці все частіше обирають електромобілі - асоціація
Всього, з початку року, український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис. машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року
Фото: planetark.org
Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.
При цьому, частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% у липні минулого року.
Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається NISSAN Leaf (288 авто).
Далі йде VOLKSWAGEN е-Golf (151 авто).
Замикає топ-3 VOLKSWAGEN ID.4 (134 реєстрації).
Також до топ-5 липня увійшли RENAULT Zoe – 112 шт. та TESLA Model 3 – 75 шт.
"Всього, з початку року, український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис. машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року", - йдеться у повідомленні.
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10 08 2022 18:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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