Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Українці зможуть відновити загублені водійські права онлайн

"Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук
У Кабінеті міністрів України схвалили постанову, якою запустять онлайн процедуру відновлення втрачених або викрадених водійських прав.
Українці зможуть відновити загублені водійські права онлайн Фото:Facebook

"Онлайн можна буде також відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою онлайн-процедури. Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг", - повідомляють у Кабінеті міністрів, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що відновити можна буде лише водійські права нового зразка, які видали після 1 січня 2013 року.

Також напередодні в уряді затвердили проєкт, в межах якого водійські права можна буде показувати зі смартфона. Для цього розроблять спеціальний додаток. Надалі користувачі додатка зможуть не носити водійські права постійно з собою.

"Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, презентуючи функцію.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт, в межах якого водії зможуть показувати свої права зі смартфону.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2019 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.