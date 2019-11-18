Українці зможуть відновити загублені водійські права онлайн

"Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

У Кабінеті міністрів України схвалили постанову, якою запустять онлайн процедуру відновлення втрачених або викрадених водійських прав.

"Онлайн можна буде також відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою онлайн-процедури. Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг", - повідомляють у Кабінеті міністрів, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що відновити можна буде лише водійські права нового зразка, які видали після 1 січня 2013 року.

Також напередодні в уряді затвердили проєкт, в межах якого водійські права можна буде показувати зі смартфона. Для цього розроблять спеціальний додаток. Надалі користувачі додатка зможуть не носити водійські права постійно з собою.

"Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, презентуючи функцію.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт, в межах якого водії зможуть показувати свої права зі смартфону.