Українці зможуть відновити загублені водійські права онлайн
"Онлайн можна буде також відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою онлайн-процедури. Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг", - повідомляють у Кабінеті міністрів, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що відновити можна буде лише водійські права нового зразка, які видали після 1 січня 2013 року.
Також напередодні в уряді затвердили проєкт, в межах якого водійські права можна буде показувати зі смартфона. Для цього розроблять спеціальний додаток. Надалі користувачі додатка зможуть не носити водійські права постійно з собою.
"Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, презентуючи функцію.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт, в межах якого водії зможуть показувати свої права зі смартфону.
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