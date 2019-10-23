В Україні анонсували запуск водійських прав у смартфоні найближчим часом

"Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт, в межах якого водії зможуть показувати свої права зі смартфону.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 23 жовтня, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що уряд схвалив низку постанов, які дозволять водіям не носити з собою водійські права. Їх можна буде показати зі спеціального додатка, який обіцяють випустити найближчим часом.

"Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Разом з тим в уряді запустили низку електронних послуг для водіїв, зокрема замовлення номера автомобіля.

"Як це працює зараз. При реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак винятково з переліку тих, які були в сервісному центрі. Вигравали від цього корупціонери, які "допомагали" обрати "гарний" номер, а також великі монополісти - виробники номерів. З ухваленням проєкту це зміниться, при реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію із обраним номерним знаком", - пояснили у Кабміні.

Нагадаємо, що Кабмін радить з лісу заходити в інтернет і перевіряти, чи законно рубають дерева.