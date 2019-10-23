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В Україні анонсували запуск водійських прав у смартфоні найближчим часом

"Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук
Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт, в межах якого водії зможуть показувати свої права зі смартфону.
В Україні анонсували запуск водійських прав у смартфоні найближчим часом Фото: з вільних джерел

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 23 жовтня, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що уряд схвалив низку постанов, які дозволять водіям не носити з собою водійські права. Їх можна буде показати зі спеціального додатка, який обіцяють випустити найближчим часом.

"Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Разом з тим в уряді запустили низку електронних послуг для водіїв, зокрема замовлення номера автомобіля.

"Як це працює зараз. При реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак винятково з переліку тих, які були в сервісному центрі. Вигравали від цього корупціонери, які "допомагали" обрати "гарний" номер, а також великі монополісти - виробники номерів. З ухваленням проєкту це зміниться, при реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію із обраним номерним знаком", - пояснили у Кабміні.

Нагадаємо, що Кабмін радить з лісу заходити в інтернет і перевіряти, чи законно рубають дерева.

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23 10 2019 15:08
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