В Україні анонсували запуск водійських прав у смартфоні найближчим часом
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 23 жовтня, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що уряд схвалив низку постанов, які дозволять водіям не носити з собою водійські права. Їх можна буде показати зі спеціального додатка, який обіцяють випустити найближчим часом.
"Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Разом з тим в уряді запустили низку електронних послуг для водіїв, зокрема замовлення номера автомобіля.
"Як це працює зараз. При реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак винятково з переліку тих, які були в сервісному центрі. Вигравали від цього корупціонери, які "допомагали" обрати "гарний" номер, а також великі монополісти - виробники номерів. З ухваленням проєкту це зміниться, при реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію із обраним номерним знаком", - пояснили у Кабміні.
Нагадаємо, що Кабмін радить з лісу заходити в інтернет і перевіряти, чи законно рубають дерева.
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