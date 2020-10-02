Українців попереджають про погіршення погоди і сильний вітер
Про це повідомляють на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій,передає LB.ua.
Синоптики зазначають, що в західних областях вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с.
"За прогнозами Укргідрометцентру, 10 лютого вночі в західних, північних і Вінницькій областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
По Київській області і Києві 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
На сайті "Укравтодору" повідомляють, що станом на ранок 10 лютого в Україні без істотних опадів, покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе.
Нагадаємо, що в Україні очікується сніг, на дорогах ожеледиця, температура вдень 2-7° морозу.
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