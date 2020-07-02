В Україні сніжитиме та до 15° морозу, а наприкінці тижня потеплішає

"Невеликий сніг, лише вдень у більшості західних областей без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 2-7° морозу; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вдень 0-5° тепла"

В Україні у п'ятницю очікується сніг, на дорогах ожеледиця, температура вдень 2-7° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Невеликий сніг, лише вдень у більшості західних областей без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 2-7° морозу; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 7 лютого прогнозується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень 3-5° морозу, на Київщині вдень 2-7° морозу.

Згідно з прогнозом, в Україні 8-9 лютого опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом на Правобережжі на південно-західний, 5-10 м/с. Температура на Лівобережжі, крім Сумської і Чернігівської областей, та в Карпатах вночі 10-15°, вдень 2-7° морозу; на решті території 8 лютого вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°, 9 лютого вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла.

На Київщині 8-9 лютого також без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура 8 лютого вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°; 9 лютого вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла.

Синоптики в Україні 10 лютого не прогнозують опади, лише вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий дощ, в Карпатах помірний мокрий сніг; температура вночі 1-7° морозу, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 6-12° морозу, вдень 1-7° тепла, у східних областях близько 0°.

11 лютого часом опади у вигляді мокрого снігу та дощу; температура вночі та вдень від 2° морозу до 4° тепла (вночі на сході 0-6° морозу, вдень на півдні 2-8° тепла).

Нагадаємо, що Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні.

У столичному регіоні 10 лютого вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла. 11 лютого часом мокрогий сніг та дощ; температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.