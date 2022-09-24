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Українців просять передчасно не поширювати інформацію про звільнення населених пунктів

Ольга
Матарикіна
Потрібно дочекатися офіційної інформації щодо дій ЗСУ
Українців просять передчасно не поширювати інформацію про звільнення населених пунктів Фото: miroslavgai/facebook.com
Заступник міністра оборони Ганна Маляр закликала передчасно не поширювати інформацію про звільнення Збройними силами України населених пунктів до оголошення її офіційними джерелами.
 
Про це Маляр написала у Telegram
 
"Вкотре просимо тримати себе в руках! Люди, які не можуть опанувати себе і поспіхом оголошують «Яблунівка наша» до того, як це буде оголошено офіційними джерелами, відтягують час нашої перемоги", - зазначила заступник міністра.
 
За її словами, "нещодавно відтягнули час перемоги через поспішне повідомлення про звільнення Білогорівки. Після цього повідомлення ворог вгатив по ній з усією рашистською ненавистю".
 
Маляр нагадала, що "наш ворог активно використовує пропагандистський ефект. Їм важливо влучити саме у ті об‘єкти, які ми публічно висвітлили і хизувались".
 
"Саме тому, важливо дочекатись, поки у звільненому населеному пункті ЗСУ закріпляться та проведуть стабілізаційні заходи, а вже потім повідомляти "Яблунівка наша", - заявила вона.
 
Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр Маляр повідомила, що бойові дії йдуть по всій лінії фронту, певні успіхи у ЗСУ є.
 
 
 
 
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24 09 2022 10:06
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