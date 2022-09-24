НОВИНИПотрібно дочекатися офіційної інформації щодо дій ЗСУПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українців просять передчасно не поширювати інформацію про звільнення населених пунктів
Фото: miroslavgai/facebook.com
Заступник міністра оборони Ганна Маляр закликала передчасно не поширювати інформацію про звільнення Збройними силами України населених пунктів до оголошення її офіційними джерелами.
Про це Маляр написала у Telegram.
"Вкотре просимо тримати себе в руках! Люди, які не можуть опанувати себе і поспіхом оголошують «Яблунівка наша» до того, як це буде оголошено офіційними джерелами, відтягують час нашої перемоги", - зазначила заступник міністра.
За її словами, "нещодавно відтягнули час перемоги через поспішне повідомлення про звільнення Білогорівки. Після цього повідомлення ворог вгатив по ній з усією рашистською ненавистю".
Маляр нагадала, що "наш ворог активно використовує пропагандистський ефект. Їм важливо влучити саме у ті об‘єкти, які ми публічно висвітлили і хизувались".
"Саме тому, важливо дочекатись, поки у звільненому населеному пункті ЗСУ закріпляться та проведуть стабілізаційні заходи, а вже потім повідомляти "Яблунівка наша", - заявила вона.
Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр Маляр повідомила, що бойові дії йдуть по всій лінії фронту, певні успіхи у ЗСУ є.
Нагадаємо, на початку вересня 2022 року ЗСУ вигнали російських окупантів із Харківської області і спонукали Кремль відкрито визнати поразку у війні.
Раніше повідомлялося, що українців закликали утриматися від повернення на деокуповані території.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 09 2022 10:06 МЕДІА
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- ФОТО Телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
- ВІДЕО Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука
- Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації
- Майже 370 тисяч українців скористалися чатботом єВорог