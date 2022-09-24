Українців просять передчасно не поширювати інформацію про звільнення населених пунктів

Потрібно дочекатися офіційної інформації щодо дій ЗСУ

Заступник міністра оборони Ганна Маляр закликала передчасно не поширювати інформацію про звільнення Збройними силами України населених пунктів до оголошення її офіційними джерелами.

Про це Маляр написала у Telegram

"Вкотре просимо тримати себе в руках! Люди, які не можуть опанувати себе і поспіхом оголошують «Яблунівка наша» до того, як це буде оголошено офіційними джерелами, відтягують час нашої перемоги", - зазначила заступник міністра.

За її словами, "нещодавно відтягнули час перемоги через поспішне повідомлення про звільнення Білогорівки. Після цього повідомлення ворог вгатив по ній з усією рашистською ненавистю".

Маляр нагадала, що "наш ворог активно використовує пропагандистський ефект. Їм важливо влучити саме у ті об‘єкти, які ми публічно висвітлили і хизувались".

"Саме тому, важливо дочекатись, поки у звільненому населеному пункті ЗСУ закріпляться та проведуть стабілізаційні заходи, а вже потім повідомляти "Яблунівка наша", - заявила вона.