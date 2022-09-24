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В Україні створили фонд, який виплачуватиме нагороду за інформацію про терористів рф
Фото: GLENN CARSTENS-PETERS
В Україні створили фонд JIF, який виплачуватиме нагороду за інформацію про російських терористів.
Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив у Тelegram.
Колишній український в'язень терористів "днр" Станіслав Асєєв зазначив, що команда фонду працюватиме разом із Головним управлінням розвідки Міноборони.
На сайті фонду можна знайти інструменти для пожертвувань - інформатори отримуватимуть нагороду в максимально конфіденційному порядку.
"JIF створюється на десятиліття: ми розуміємо, що шукати цих чудовиськ будемо стільки, скільки вони існуватимуть. Але коли росія дійде до рівня 1990 року, а росіяни стоятимуть у довжелезних чергах за самогоном, проклинаючи вже мертвого путіна - гроші за цих потвор на сайті будуть для них цілим статком. І починати треба вже зараз", - заявив Асєєв.
Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів.
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24 09 2022 18:56 МЕДІА
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