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В Україні створили фонд, який виплачуватиме нагороду за інформацію про терористів рф

Ольга
Матарикіна
Команда фонду працюватиме разом із Головним управлінням розвідки Міноборони
В Україні створили фонд, який виплачуватиме нагороду за інформацію про терористів рф Фото: GLENN CARSTENS-PETERS
В Україні створили фонд JIF, який виплачуватиме нагороду за інформацію про російських терористів.
 
Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив у Тelegram.
 
Колишній український в'язень терористів  "днр" Станіслав Асєєв зазначив, що команда фонду працюватиме разом із Головним управлінням розвідки Міноборони.
 
На сайті фонду можна знайти інструменти для пожертвувань - інформатори отримуватимуть нагороду в максимально конфіденційному порядку.
 
"JIF створюється на десятиліття: ми розуміємо, що шукати цих чудовиськ будемо стільки, скільки вони існуватимуть. Але коли росія дійде до рівня 1990 року, а росіяни стоятимуть у довжелезних чергах за самогоном, проклинаючи вже мертвого путіна - гроші за цих потвор на сайті будуть для них цілим статком. І починати треба вже зараз", - заявив Асєєв.
 
 
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24 09 2022 18:56
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