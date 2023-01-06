Українців закликали заощаджувати електроенергію

Споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведено ліміти споживання, що діють з 8:00 до 23:00.

Про це сьогодні повідомила пресслужба Укренерго.

Наголошується, що перевищення лімітів призведе до застосування аварійних обмежень.

"Вчора через перевищення лімітів у більшості областей запроваджувалися аварійні відключення. У нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання", – уточнили в компанії.

В Укренерго наголосили, що найближчим часом очікується значне похолодання, і енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі збільшення споживання через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій.

У зв'язку з цим українців закликали розумно споживати електроенергію.

Енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених ворогом об'єктів, але ремонти потребують значних ресурсів та часу, зазначили в компанії.

Раніше міненерго розповіли про втрати вітрової та сонячної генерації внаслідок російських атак.