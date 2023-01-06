Українців закликали заощаджувати електроенергію
Про це сьогодні повідомила пресслужба Укренерго.
Наголошується, що перевищення лімітів призведе до застосування аварійних обмежень.
"Вчора через перевищення лімітів у більшості областей запроваджувалися аварійні відключення. У нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання", – уточнили в компанії.
В Укренерго наголосили, що найближчим часом очікується значне похолодання, і енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі збільшення споживання через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій.
У зв'язку з цим українців закликали розумно споживати електроенергію.
Енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених ворогом об'єктів, але ремонти потребують значних ресурсів та часу, зазначили в компанії.
Раніше міненерго розповіли про втрати вітрової та сонячної генерації внаслідок російських атак.