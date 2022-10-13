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Українцям мають компенсувати втрату житла в повному обсязі - голова партії "Слуга Народу"

Ольга
Матарикіна
Готується відповідний законопроект
Українцям мають компенсувати втрату житла в повному обсязі - голова партії "Слуга Народу" Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей Фото: Павло Кириленко/Facebook
Українці мають якнайшвидше отримали компенсацію за зруйноване житло, не чекаючи репарацій від рф. Саме тому парламент готує до другого читання законопроєкт № 8027, який передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
 
Про це розповіла голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.
 
"Йдеться про надання цільових грошей, еквівалентних вартості зруйнованого помешкання. Їх можна буде використати на придбання квадратних метрів житла. Будиночок або квартиру, яка буде придбана за ці гроші, не можна буде продавати певний час", - пояснила Шуляк.
 
Вона наголосила, що житло можна буде купувати і на первинному, і на вторинному ринку й обрати його у будь-якому регіоні без прив’зки до місця реєстрації.
 
Кошти на це надходитимуть, перш за все, з вилучених активів рф.
 
"Такі гроші вже є, і їх можна використовувати на такі програми. Також ми розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Коли на законодавчому рівні буде ухвалений прозорий механізм надання такої компенсації, наші міжнародні партнери зможуть також долучитися до допомоги", - запевнила очільниця "Слуги Народу".
 
Вона додала, що Фонд ліквідації наслідків збройної агресії рф контролюватиме Міністерство фінансів України, а до процесу контролю його діяльності залучатимуть представників парламентських комітетів.
 
 
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13 10 2022 16:44
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