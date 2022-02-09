НОВИНИНайактивніше урядовою соціальною програмою користуються у Житомирській області, в Хмельницькій і у Вінницькій областяхПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 500 тисяч українців скрористалися програмою “Прихисток”
11 лютого 2015 Фото: Макс Авдєєв / «Медуза» Жителі Донецька дивляться на житловий будинок, який постраждав під час обстрілу.
Про це повідомила голова партії “Слуга народу“, народний депутат Олена Шуляк на пресконференції, присвяченій підсумками роботи політсили за пів року, передає Укрінформ.
“На сьогодні є декілька програм, і це залежить не тільки від парламенту, а й безпосередньо від уряду. Є така урядова програма “Прихисток”. Вже більш ніж 500 тисяч людей нею скористалося. Активно вона використовується і в Житомирській області, і в Хмельницькій, і у Вінницькій, в інших областях. Ті сім’ї, що приймають людей, які або евакуюються, або не мають свого житла, отримують від держави компенсацію - за кожну людину 450 гривень”, - розповіла Шуляк.
Вона уточнила, що з початку опалювального сезону ця сума буде збільшена вдвічі - до 900 гривень за особу.
“На сьогодні ця програма є дуже ефективною, виділяються не тільки бюджетні кошти, а й кошти наших міжнародних донорів. Програму курує повністю Міністерство розвитку громад і територій”, - повідомила депутат.
Також, за словами Шуляк, “вже більше ніж 15 модульних містечок побудовано, поставлено і на заході України, на Київщині, в інших областях”.
"Зараз сформована робоча група, яка працює для вивчення цього питання. У нас є дуже багато різного майна, яке стосується оздоровчого санаторного сектора тощо, яке можна використовувати під розселення тимчасово переміщених осіб. Потім його можна використовувати і для реабілітації наших військових. На сьогодні, будемо сподіватися, таких будинків вистачить для того, щоб забезпечити всіх охочих евакуюватися і пережити досить складну зиму”, - зазначила очільниця “Слуги народу“.
Також вона розповіла про програми відбудови житла, зруйнованого російськими агресорами.
“Коли ми говоримо про те, що не будемо чекати репарацій від російської федерації, я перш за все маю на увазі, що наші люди, у яких зруйновано або пошкоджено житло, матимуть право на компенсацію, не чекаючи на ці репарації. Ми розуміємо, що можуть роки минати, а люди будуть без домівок. Тому зараз є законопроєкт №7198, який активно готується до другого читання. Ми розуміємо більш-менш, якими грошима будемо фінансувати такі компенсації та сподіваємося, що, як і в першому читанні його ухвалювало 300+ депутатів, так і в другому читанні також буде ухвалено”, - сказала Шуляк.
Вона уточнила, що це кошти не тільки державного бюджету, а й міжнародних партнерів. “І обов’язково це ще ті кошти, які на сьогодні є конфіскованими - це стосується і російських банків, і російських активів. І в Україні є такі гроші, які можна витрачати саме для того, щоб допомагати людям, які втратили домівки” – підсумувала голова партії “Слуга народу“.
Раніше віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що допомогу від міжнародних організацій отримали 2,7 млн українських переселенців.
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