Понад 500 тисяч українців скрористалися програмою “Прихисток”

Найактивніше урядовою соціальною програмою користуються у Житомирській області, в Хмельницькій і у Вінницькій областях

Про це повідомила голова партії “Слуга народу“, народний депутат Олена Шуляк на пресконференції, присвяченій підсумками роботи політсили за пів року, передає Укрінформ.

“На сьогодні є декілька програм, і це залежить не тільки від парламенту, а й безпосередньо від уряду. Є така урядова програма “Прихисток”. Вже більш ніж 500 тисяч людей нею скористалося. Активно вона використовується і в Житомирській області, і в Хмельницькій, і у Вінницькій, в інших областях. Ті сім’ї, що приймають людей, які або евакуюються, або не мають свого житла, отримують від держави компенсацію - за кожну людину 450 гривень”, - розповіла Шуляк.

Вона уточнила, що з початку опалювального сезону ця сума буде збільшена вдвічі - до 900 гривень за особу.

“На сьогодні ця програма є дуже ефективною, виділяються не тільки бюджетні кошти, а й кошти наших міжнародних донорів. Програму курує повністю Міністерство розвитку громад і територій”, - повідомила депутат.

Також, за словами Шуляк, “вже більше ніж 15 модульних містечок побудовано, поставлено і на заході України, на Київщині, в інших областях”.

"Зараз сформована робоча група, яка працює для вивчення цього питання. У нас є дуже багато різного майна, яке стосується оздоровчого санаторного сектора тощо, яке можна використовувати під розселення тимчасово переміщених осіб. Потім його можна використовувати і для реабілітації наших військових. На сьогодні, будемо сподіватися, таких будинків вистачить для того, щоб забезпечити всіх охочих евакуюватися і пережити досить складну зиму”, - зазначила очільниця “Слуги народу“.

Також вона розповіла про програми відбудови житла, зруйнованого російськими агресорами.

“Коли ми говоримо про те, що не будемо чекати репарацій від російської федерації, я перш за все маю на увазі, що наші люди, у яких зруйновано або пошкоджено житло, матимуть право на компенсацію, не чекаючи на ці репарації. Ми розуміємо, що можуть роки минати, а люди будуть без домівок. Тому зараз є законопроєкт №7198, який активно готується до другого читання. Ми розуміємо більш-менш, якими грошима будемо фінансувати такі компенсації та сподіваємося, що, як і в першому читанні його ухвалювало 300+ депутатів, так і в другому читанні також буде ухвалено”, - сказала Шуляк.

Вона уточнила, що це кошти не тільки державного бюджету, а й міжнародних партнерів. “І обов’язково це ще ті кошти, які на сьогодні є конфіскованими - це стосується і російських банків, і російських активів. І в Україні є такі гроші, які можна витрачати саме для того, щоб допомагати людям, які втратили домівки” – підсумувала голова партії “Слуга народу“.