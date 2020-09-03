CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 9 березня, вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україну накриє туман і мряка
"В Україні, крім південно-східної частини, часом невеликі дощі"
Фото: tsn.ua
Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.
"В Україні, крім південно-східної частини, часом невеликі дощі. Вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні та сході до 9°; вдень 12-17°, у західних, північних та Вінницькій областях 6-11°.
В Карпатах невеликий мокрий сніг з дощем, температура протягом доби близько 0°", - йдеться у прогнозі на 9 березня.
Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.
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