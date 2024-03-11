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Україна починає переговори зі США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень

11 березня 2024, 11:18
Україна починає переговори зі США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень
авіакомпанія Гонконг
Консультації також проходять з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю, які мають досвід роботи під час повітряних тривог.

Про це розповів в інтерв’ю РБК-Україна віцепрем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад", - заявив Кубраков.

На сьогодні зарано говорити про якісь терміни, але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану і свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

Кубраков додав, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. 

"Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", - сказав міністр.

За його словами, є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини також йдуть  з трьома українськими компаніями.

"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", – вважає міністр.

Щодо створення власного національного авіаційного оператора, то під час війни це точно не є головним пріоритетом. З часом до цього питання можна буде повернутися.

Ще в листопаді 2022 в Офісі Президента заявили, що Україна може відкрити аеропорт до закінчення війни.

 

авіаперевезеннявідновленняКубраков

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