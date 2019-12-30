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"Укренерго" купило гібридну Toyota Camry за мільйон гривень

У автосалонах Toyota Camry Hybrid без додаткової комплектації продають за 956 тисяч гривень
ПрАТ "НЕК "Укренерго" 18 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ "Восток автомир" легковий автомобіль за 953 тисяч гривень.
"Укренерго" купило гібридну Toyota Camry за мільйон гривень Укренерго. Фото: argumentua.com

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші", передає "Економічна правда".

Фірма поставить авто Toyota Camry Hybrid. Авто матиме оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, круїз-контроль, обігрів сидінь, клімат-контроль, подушки безпеки, аудіо систему Toyota з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0" та акустичною системою JBL.

У автосалонах Toyota Camry Hybrid без додаткової комплектації продають за 956 тисяч гривень.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ Фірма "Алмаз мотор, ЛТД" Олексія Шохи та Олександра Корнієнка, чия пропозиція була вищою на 760 гривень. Очікувана вартість склала 953,7 тисяч гривень. Фірми не торгувалися під час аукціону.

Засновниками запорізького ТОВ "Восток автомир" є Олексій Кравчун та ТОВ "Компанія з управління активами "Інвестгруп", бенефіціаром якого є батько Олексія Кравчуна Степан Кравчун. Директором фірми-переможця є Денис Сидоров.

Як повідомляли "Наші гроші", на початку року "Укренерго" купило 14 повнопривідних кросоверів Hyundai Tucson по 740 тисяч гривень на загальну суму 8,93 млн гривень.

Нагадаємо, що НЕК "Укренерго" вперше вимушено обмежила вироблення "зеленої" генерації у складі Ботієвської, Приморської-1 та Орлівської ВЕС (усі - група "ДТЕК"), повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

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30 12 2019 13:00
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