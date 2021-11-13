CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНЕК "Укренерго" першою серед компаній електроенергетичного сектору отримала висновок Державної інспекції енергонагляду про готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укренерго" підтвердила готовність до роботи в осінньо-зимовий період
"Укренерго" вчасно та у повному обсязі виконала всі заплановані на даний період заходи з підготовки магістральних мереж до роботи в ОЗП
Фото: unian.ua
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес реліз "Укренерго".
Там зазначають, що підтверджено те, що НЕК "Укренерго" вчасно та у повному обсязі виконала всі заплановані на даний період заходи з підготовки магістральних мереж до роботи в ОЗП.
"У висновку відзначено, що капітальні та поточні ремонти обладнання підстанцій та ліній електропередачі виконуються у визначені терміни, підстанції забезпечені резервним живленням, а технічні засоби, необхідні для виконання аварійно-відновлювальних робіт, знаходиться у працездатному стані", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що опалення вже ввімкнули у понад 70% будинків в Україні
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13 11 2021 15:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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