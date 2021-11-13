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"Укренерго" підтвердила готовність до роботи в осінньо-зимовий період

"Укренерго" вчасно та у повному обсязі виконала всі заплановані на даний період заходи з підготовки магістральних мереж до роботи в ОЗП
НЕК "Укренерго" першою серед компаній електроенергетичного сектору отримала висновок Державної інспекції енергонагляду про готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.
"Укренерго" підтвердила готовність до роботи в осінньо-зимовий період Фото: unian.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес реліз "Укренерго".

Там зазначають, що підтверджено те, що НЕК "Укренерго" вчасно та у повному обсязі виконала всі заплановані на даний період заходи з підготовки магістральних мереж до роботи в ОЗП. 

"У висновку відзначено, що капітальні та поточні ремонти обладнання підстанцій та ліній електропередачі виконуються у визначені терміни, підстанції забезпечені резервним живленням, а технічні засоби, необхідні для виконання аварійно-відновлювальних робіт, знаходиться у працездатному стані", - йдеться у повідомленні. 

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13 11 2021 15:34
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