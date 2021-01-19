Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Укренерго заявляє про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕС

Внаслідок різкого зниження середньодобової температури, відбулося збільшення на 16% споживання електроенергії та збільшилося навантаження в енергосистемі
Станом на 18 січня на складах українських ТЕС склалася критична ситуація із запасами вугілля.
Укренерго заявляє про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕС Фото: Reuters

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Склалася критична ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС. Зокрема, станом на 18 січня, запаси вугілля на ТЕС (усіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 5,2 раза до 487,5 тис. тонн, із них газового вугілля - в 7,5 раза до 283,6 тис. тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тис. тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом останнього тижня, коли внаслідок різкого зниження середньодобової температури, відбулося збільшення на 16% споживання електроенергії та значно збільшилося навантаження в енергосистемі, особливо в пікові години доби (18:00-19:00) - з 21,2 ГВт (14 січня) до 22,6 ГВт (17 січня), - всі блоки ТЕС в енергосистемі працювали на вугіллі.

Водночас, починаючи з понеділка 18 січня, в роботу довелося запустити на резервному паливі - газу, додаткових шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) сумарною потужністю 1 200 МВт.

Крім цього, починаючи з 15 січня, до мережі було підключено енергоблок №5 Запорізької АЕС (потужність 1000 МВт), а також продовжено роботу енергоблоку №1 ЗАЕС до кінця доби 22 січня (мав бути відключений від мережі 15 січня).

Для проходження цього складного періоду, з метою збалансування енергосистеми та покриття додаткового навантаження, було збільшено генерацію ГЕС та ГАЕС. Зокрема, середньодобове виробництво ГЕС порівняно з минулим тижнем зросло на 30%, а також підвищено навантаження ТЕС - їх середньодобове виробництво збільшилося на 6%.

Також, із 18 січня Білорусь почала надавати аварійну допомогу енергосистемі України.

"18 січня для покриття додаткового навантаження в ОЕС України надається аварійна допомога з Білорусі: з 10:00 до 11:00 годин - в обсязі 100 МВт, надалі - понад 200 МВт на годину", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в Укренерго наголосили, що жодних відключень будь-яких категорій споживачів за минулий тиждень та станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) промислових підприємств не застосовувалися і наразі не плануються до застосування.

Читайте також: На Луганській ТЕС закінчилося вугілля, станція перейшла на газ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 01 2021 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українські стартапи, які вразили: рейтинг 2020

Українські стартапи, які вразили: рейтинг 2020

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.