Укренерго заявляє про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕС

Внаслідок різкого зниження середньодобової температури, відбулося збільшення на 16% споживання електроенергії та збільшилося навантаження в енергосистемі

Станом на 18 січня на складах українських ТЕС склалася критична ситуація із запасами вугілля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Склалася критична ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС. Зокрема, станом на 18 січня, запаси вугілля на ТЕС (усіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 5,2 раза до 487,5 тис. тонн, із них газового вугілля - в 7,5 раза до 283,6 тис. тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тис. тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом останнього тижня, коли внаслідок різкого зниження середньодобової температури, відбулося збільшення на 16% споживання електроенергії та значно збільшилося навантаження в енергосистемі, особливо в пікові години доби (18:00-19:00) - з 21,2 ГВт (14 січня) до 22,6 ГВт (17 січня), - всі блоки ТЕС в енергосистемі працювали на вугіллі.

Водночас, починаючи з понеділка 18 січня, в роботу довелося запустити на резервному паливі - газу, додаткових шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) сумарною потужністю 1 200 МВт.

Крім цього, починаючи з 15 січня, до мережі було підключено енергоблок №5 Запорізької АЕС (потужність 1000 МВт), а також продовжено роботу енергоблоку №1 ЗАЕС до кінця доби 22 січня (мав бути відключений від мережі 15 січня).

Для проходження цього складного періоду, з метою збалансування енергосистеми та покриття додаткового навантаження, було збільшено генерацію ГЕС та ГАЕС. Зокрема, середньодобове виробництво ГЕС порівняно з минулим тижнем зросло на 30%, а також підвищено навантаження ТЕС - їх середньодобове виробництво збільшилося на 6%.

Також, із 18 січня Білорусь почала надавати аварійну допомогу енергосистемі України.

"18 січня для покриття додаткового навантаження в ОЕС України надається аварійна допомога з Білорусі: з 10:00 до 11:00 годин - в обсязі 100 МВт, надалі - понад 200 МВт на годину", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в Укренерго наголосили, що жодних відключень будь-яких категорій споживачів за минулий тиждень та станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) промислових підприємств не застосовувалися і наразі не плануються до застосування.

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