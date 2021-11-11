ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge і команда розробників проєкту "Мобільні бойові роботи" підписали договір про співпрацю, в рамках якої відбудеться створення вітчизняних машини для виконання військових завдань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укроборонпром планує створити бойових роботів
Це має стати ще одним вдалим прикладом співпраці між наукою та виробництвом
Фото: з вільного доступу
Про це повідомили в пресслужбі ДК "Укроборонпром".
Зазначається, що підписання документи стало першим кроком з реалізації п’яти інноваційних вітчизняних ідей для оборонної сфери, які були відібрані серед фіналістів конкурсу стартапів Sikorsky Challenge-2021, створених українськими науковцями й винахідниками
"Це має стати ще одним вдалим прикладом співпраці між наукою та виробництвом. Наш завод готовий до таких викликів і наш пріоритет на сьогодні – налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть стати зброєю майбутнього, значно підсилити обороноздатність нашої держави та дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки", – розповідає директор з розвитку ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова Ольга Руденко.
"Мобільні бойові роботи" - це безекіпажні наземні компактні машини, призначені для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогневої підтримки та розмінування. Планується, що холдинг Sikorsky Challenge забезпечить маркетинговий супровід, а завод Укроборонпрому – серійне виробництво цієї техніки.
Інші чотири проєкти, реалізацію яких планують розпочати згодом, стосуються протидії ворожим БПЛА, розмінування територій за допомогою дронів, мережевих технологій інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору у видимому та інфрачервоному діапазонах частот і високоточного наведення засобів ураження повітряних об'єктів, а також створення економічного електродвигуна.
Як повідомлялося, Укроборонпром і НАКО підсилюють партнерство заради успішної трансформації державної оборонки.
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