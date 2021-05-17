"Укрпошта" починає процес купівлі банку

Під критерії "Укрпошти" підходить "невеликий банк, без відділень або з малою їх кількістю і, звичайно, без портфеля проблемних активів"

Акціонерне товариство "Укрпошта" оголосило тендер на аналітико-консультаційні роботи щодо подальшої купівлі комерційного банку.

Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Економічна правда".

"... Укрпошта починає процес придбання банку. Ми оголошуємо тендер на оцінювача, який зможе нам допомогти в цій серйозній справі", - написав Смілянський.

За його словами, під критерії "Укрпошти" підходить "невеликий банк, без відділень або з малою їх кількістю і, звичайно, без портфеля проблемних активів".

"Зараз є 2-3 таких мети, з якими ми почнемо переговори. Маю велику надію закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців", - додав Смілянський.

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