БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАкціонерне товариство "Укрпошта" оголосило тендер на аналітико-консультаційні роботи щодо подальшої купівлі комерційного банку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрпошта" починає процес купівлі банку
Під критерії "Укрпошти" підходить "невеликий банк, без відділень або з малою їх кількістю і, звичайно, без портфеля проблемних активів"
Фото: Mind.ua
Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Економічна правда".
"... Укрпошта починає процес придбання банку. Ми оголошуємо тендер на оцінювача, який зможе нам допомогти в цій серйозній справі", - написав Смілянський.
За його словами, під критерії "Укрпошти" підходить "невеликий банк, без відділень або з малою їх кількістю і, звичайно, без портфеля проблемних активів".
"Зараз є 2-3 таких мети, з якими ми почнемо переговори. Маю велику надію закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців", - додав Смілянський.
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17 05 2021 12:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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