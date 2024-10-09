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Уряд Бразилії відновив роботу соцмережі X (Twitter)

09 жовтня 2024, 11:18
Уряд Бразилії відновив роботу соцмережі X (Twitter)
Joel Saget/AFP/Getty Images
Бразилія один з найбільших ринків для соцмережі в світі і найбільшим ринком у Латинській Америці.

Бразильський Верховний суд скасував заборону на роботу платформи X після того, як компанія виконала всі висунуті раніше вимоги.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Суддя Александр де Мораєс у рішенні заявив, що скасування заборони на роботу X набирає чинності негайно, після того, як компанія сплатила штрафи та заблокувала облікові записи, що поширювали дезінформацію.

Соціальна мережа сплатила штрафі на суму $5,1 млн. 

Крім того, компанія призначила свого представника у Бразилії. 

Згідно з рішенням суду, телекомунікаційний регулятор Бразилії Anatel дістав вказівку забезпечити відновлення обслуговування більше 20 мільйонів користувачів у країні протягом доби. 

В кінці літа серпня суддя де Мораєс ухвалив заблокувати доступ до платформи Х після того, як компанія відмовилася заблокувати декілька акаунтів, які, на думку влади, поширювали дезінформацію про президентські вибори в Бразилії 2022 року.

Бразилія являється одним з найбільших ринків для соцмережі в світі і найбільшим ринком у Латинській Америці.

На початку вересня стало відомо, що Starlink почав блокувати соцмережу X у Бразилії.

 

бразиліяX (Twitter)

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