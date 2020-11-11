Уряд готовий підтримати підприємців карантину вихідного дня - Шмигаль
"Розумію, що нові обмеження неприємні й болючі для багатьох представників бізнес-спільноти, зайнятих у ресторанній, розважальній і культурній сферах. Уряд готовий підставити плече, щоб підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами прем'єра, повною мірою буде відновлено і розширено програми підтримки: компенсація частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм; програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту покриватиметься державою); можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною; продовження реалізації програми доступних кредитів "5-7-9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу.
Нагадаємо, що в Україні запроваджують «карантин вихідного дня» до кінця листопада. Що тепер буде?
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