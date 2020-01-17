Уряд перебуває на консультаціях у зв'язку зі зверненням прем'єра про відставку

При цьому він зазначив, що запланований виступ міністра закордонних справ Вадима Пристайка відбудеться

"Наразі уряд перебуває на консультаціях, тому сьогодні як такої години запитань до уряду не буде", - сказав Разумков, відкриваючи засідання парламенту в п'ятницю вранці.

Кабінет Міністрів України перебуває на консультаціях у зв'язку зі зверненням прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі уряд перебуває на консультаціях, тому сьогодні як такої години запитань до уряду не буде", - сказав Разумков, відкриваючи засідання парламенту в п'ятницю вранці.

При цьому він зазначив, що запланований виступ міністра закордонних справ Вадима Пристайка відбудеться.

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