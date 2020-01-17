ПОЛІТИКА НОВИНИ"Наразі уряд перебуває на консультаціях, тому сьогодні як такої години запитань до уряду не буде", - сказав Разумков, відкриваючи засідання парламенту в п'ятницю вранці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд перебуває на консультаціях у зв'язку зі зверненням прем'єра про відставку
При цьому він зазначив, що запланований виступ міністра закордонних справ Вадима Пристайка відбудеться
Дмитро Разумков
Кабінет Міністрів України перебуває на консультаціях у зв'язку зі зверненням прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Наразі уряд перебуває на консультаціях, тому сьогодні як такої години запитань до уряду не буде", - сказав Разумков, відкриваючи засідання парламенту в п'ятницю вранці.
При цьому він зазначив, що запланований виступ міністра закордонних справ Вадима Пристайка відбудеться.
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