Уряд хоче виділити три мільярди гривень на розвиток райцентрів

Їх мають використати на розвиток районних центрів та міст районного значення.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 10 липня, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ідеться в "Громадське".

"Серед рішення, які ми затвердили — 3 мільярди гривень для Державного фонду регіонального розвитку. Вони направляться на районні центри, міста районного значення для вирішення головних проблем, які там є, на інфраструктуру, освіту, медицину, культуру та спорт", — заявив Гройсман.

Крім цього, уряд виділив 1 мільярд гривень на дотації державним шахтам.

Обидва законопроекти відправили до парламенту. Вони набудуть чинності лише після того, як Верховна Рада більшістю голосів підтримає відповідні зміни до державного бюджету, а президент цей закон підпише.

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