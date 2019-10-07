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Уряд хоче виділити три мільярди гривень на розвиток райцентрів

Кабінет міністрів України погодив виділення 3 мільярдів гривень до Фонду регіонального розвитку
Їх мають використати на розвиток районних центрів та міст районного значення.
Уряд хоче виділити три мільярди гривень на розвиток райцентрів Фото: rian.com.ua

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 10 липня, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ідеться в "Громадське".

"Серед рішення, які ми затвердили — 3 мільярди гривень для Державного фонду регіонального розвитку. Вони направляться на районні центри, міста районного значення для вирішення головних проблем, які там є, на інфраструктуру, освіту, медицину, культуру та спорт", — заявив Гройсман.

Крім цього, уряд виділив 1 мільярд гривень на дотації державним шахтам.

Обидва законопроекти відправили до парламенту. Вони набудуть чинності лише після того, як Верховна Рада більшістю голосів підтримає відповідні зміни до державного бюджету, а президент цей закон підпише.

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10 07 2019 14:35
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