Уряд хоче виділити три мільярди гривень на розвиток райцентрів
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 10 липня, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ідеться в "Громадське".
"Серед рішення, які ми затвердили — 3 мільярди гривень для Державного фонду регіонального розвитку. Вони направляться на районні центри, міста районного значення для вирішення головних проблем, які там є, на інфраструктуру, освіту, медицину, культуру та спорт", — заявив Гройсман.
Крім цього, уряд виділив 1 мільярд гривень на дотації державним шахтам.
Обидва законопроекти відправили до парламенту. Вони набудуть чинності лише після того, як Верховна Рада більшістю голосів підтримає відповідні зміни до державного бюджету, а президент цей закон підпише.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує затвердити нову систему визначення розміру оплати праці вчителів
Нова система передбачатиме підвищення розміру оплати праці на 20-70% з 1 січня 2020 року.
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