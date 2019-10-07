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В уряді планують підвищити зарплати вчителям на 20-70% з наступного року

Кабінет міністрів України планує затвердити нову систему визначення розміру оплати праці вчителів
Нова система передбачатиме підвищення розміру оплати праці на 20-70% з 1 січня 2020 року.
В уряді планують підвищити зарплати вчителям на 20-70% з наступного року Фото: profspilka.kiev.ua

"Це вже буде не питання єдиної тарифної сітки. Ми пропонуємо нову систему. З січня 2020 року викладачі отримають підвищення зарплат від 20 до 70%. Особливий акцент - на підтримці молодих вчителів", - заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, йдеться в "Громадське".

За його розрахунками, у 2017-2018 роках зарплати вчителів зросли на 75% і це зростання продовжується у 2019 році. Однак надбавку до зарплати вчителів у розмірі 10% отримали не всі освітяни.

Зокрема, вона не стосувалася працівників дошкільних, позашкільних освітніх закладів та працівників профосвіти.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що зростання економіки дасть можливість збільшити мінімальну зарплату в Україні щонайменше вдвічі.

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10 07 2019 12:42
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