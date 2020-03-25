ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів України ухвалив рішення, яким надав рекомендацію державним установам, організаціям, банкам, а також підприємствам не звільняти своїх працівників на час карантину, який продовжили до 24 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд рекомендував роботодавцям не звільняти працівників на час карантину
Рішення уряду рекомендує не допускати звільнення працівників, які працюють з дому або перебувають у неоплачуваній відпустці
Фото: nazk.gov.ua
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 25 березня, повідомляє "Громадське".
Рекомендація стосується як державних установ та компаній, так і приватних підприємств та банків, зазначили в уряді.
"Звертаємо увагу, що за працівниками зберігаються їх трудові права і оплата праці на час обмежувальних заходів, а також роботи з дому. Це стосується як державних службовців, так і працівників приватного сектору", - повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
Рішення уряду рекомендує не допускати звільнення працівників, які працюють з дому або перебувають у неоплачуваній відпустці. Також уряд рекомендує утриматися від змін в органах управління.
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25 03 2020 17:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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