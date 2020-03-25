Уряд рекомендував роботодавцям не звільняти працівників на час карантину

Рішення уряду рекомендує не допускати звільнення працівників, які працюють з дому або перебувають у неоплачуваній відпустці

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким надав рекомендацію державним установам, організаціям, банкам, а також підприємствам не звільняти своїх працівників на час карантину, який продовжили до 24 квітня.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 25 березня, повідомляє "Громадське".

Рекомендація стосується як державних установ та компаній, так і приватних підприємств та банків, зазначили в уряді.

"Звертаємо увагу, що за працівниками зберігаються їх трудові права і оплата праці на час обмежувальних заходів, а також роботи з дому. Це стосується як державних службовців, так і працівників приватного сектору", - повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Рішення уряду рекомендує не допускати звільнення працівників, які працюють з дому або перебувають у неоплачуваній відпустці. Також уряд рекомендує утриматися від змін в органах управління.