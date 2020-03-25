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Уряд рекомендував роботодавцям не звільняти працівників на час карантину

Рішення уряду рекомендує не допускати звільнення працівників, які працюють з дому або перебувають у неоплачуваній відпустці
Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким надав рекомендацію державним установам, організаціям, банкам, а також підприємствам не звільняти своїх працівників на час карантину, який продовжили до 24 квітня.
Уряд рекомендував роботодавцям не звільняти працівників на час карантину Фото: nazk.gov.ua

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 25 березня, повідомляє "Громадське".

Рекомендація стосується як державних установ та компаній, так і приватних підприємств та банків, зазначили в уряді.

"Звертаємо увагу, що за працівниками зберігаються їх трудові права і оплата праці на час обмежувальних заходів, а також роботи з дому. Це стосується як державних службовців, так і працівників приватного сектору", - повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Рішення уряду рекомендує не допускати звільнення працівників, які працюють з дому або перебувають у неоплачуваній відпустці. Також уряд рекомендує утриматися від змін в органах управління.

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25 03 2020 17:44
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