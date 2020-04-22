Уряд розширив програму підтримки малозабезпечених українців
У Кабміні вважають, новий підхід до розрахунку доходів малозабезпечених сімей дозволить поширити програму державної соціальної підтримки на тих українців, які втратили роботу під час карантину, пише "Громадське". Змінами передбачається, що до розрахунку сукупного доходу родини, яка претендує на соціальну допомогу від держави, не буде враховуватися заробітна отримана плата, а лише допомога по безробіттю.
"Цією підтримкою буде охоплено близько 100 тисяч громадян. Середньомісячній розмір допомоги для малозабезпеченої сім’ї, в якій виховуються неповнолітні діти, становитиме від 2800 до 3020 гривень", - зазначають в уряді.
Крім цього, уряд запровадив допомогу для ФОПів, які виховують дітей віком до 10 років. Їм виплачуватимуть соціальну підтримку на період карантину.
Нагадаємо, що понад 2 мільйонів українців втратили роботу через карантин
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