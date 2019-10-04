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Уряд схвалив звільнення губернатора Херсонської ОДА зі справи Гандзюк

Рішення Кабмін ухвалив на закритій частині засідання
Кабінет міністрів погодив звільнення голови Херсонської обласної адміністрації Андрія Гордєєва.
Уряд схвалив звільнення губернатора Херсонської ОДА зі справи Гандзюк Андрій Гордєєв. Фото: rbc.ua

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на закритій частині засідання у середу, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в уряді.

Нагадаємо, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім'я президента України Петра Порошенка.

Раніше адвоката родини Гандзюк Євгенію Закревську видалили з процесу щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

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10 04 2019 14:10
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