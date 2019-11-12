Уряд ухвалив законопроєкт, яким хоче підвищити прожитковий мінімум вдвічі
Уряд схвалив законопроєкт, який скасовує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат, за розрахунками Кабміну це підвищить "мінімум" до 4200 гривень на місяць, повідомляє "Економічна правда".
Як повідомляється, законопроєкт дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників.
"Раніше кожне підвищення прожиткового мінімуму додавало кошти не лише тим, хто їх потребував.
Підвищення автоматично збільшувало державні платежі, штрафи, плату за певні види державних послуг тощо. Скасуванням цієї архаїчної радянської норми дозволить нарешті розпочати справжню боротьбу з бідністю в Україні", - коментує рішення прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
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