Кабмін виділив кошти на відновлення інфраструктури двох областей

Кабінет міністрів України передав із резервного фонду 357 мільйонів гривень на відновлення важливих об'єктів інфраструктури.

Уряд України у п'ятницю, 14 жовтня, виділив із резервного фонду кошти на відновлення об'єктів інфраструктури у Київській та Сумській областях. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Відновлення пошкоджень на Київщині оцінили у 300 мільйонів гривень, а на Сумщині – у 57 мільйонів гривень. Йдеться про першочергове відновлення.

"Це дозволить швидко відремонтувати критично необхідні об'єкти інфраструктури, які були зруйновані під час окупації та останніх ракетних обстрілів", - пояснив глава уряду.

Раніше повідомлялось, що Кулеба розповів про наслідки масового ракетного обстрілу Київщини.