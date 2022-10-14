НОВИНИКабінет міністрів України передав із резервного фонду 357 мільйонів гривень на відновлення важливих об'єктів інфраструктури.
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Кабмін виділив кошти на відновлення інфраструктури двох областей
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Уряд України у п'ятницю, 14 жовтня, виділив із резервного фонду кошти на відновлення об'єктів інфраструктури у Київській та Сумській областях. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.
Відновлення пошкоджень на Київщині оцінили у 300 мільйонів гривень, а на Сумщині – у 57 мільйонів гривень. Йдеться про першочергове відновлення.
"Це дозволить швидко відремонтувати критично необхідні об'єкти інфраструктури, які були зруйновані під час окупації та останніх ракетних обстрілів", - пояснив глава уряду.
Раніше повідомлялось, що Кулеба розповів про наслідки масового ракетного обстрілу Київщини.
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14 10 2022 19:43 МЕДІА
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