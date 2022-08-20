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Усик – Джошуа: прогноз на головний бій року
Сьогодні у Саудівській Аравії відбудеться бій-реванш за чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.
Букмекерські контори визначили фаворита протистояння і коефіцієнти на результат поєдинку.
Авторитетна британська контора William Hill на перемогу українця приймає ставки зі скромним коефіцієнтом 1,53, а на претендента – з балом 2,75.
На нечастий у боксі підсумок із нічиєю виставили космічний коефіцієнт 17,00. Любителі гострих відчуттів можуть закластися на перемогу Усика в період із 4-го по 6-й раунд із коефіцієнтом 10,00.
Тим часом австрійці з Bwin на перемоги Усика та Джошуа визначили схожі коефіцієнти – 1,53 та 2,62 відповідно. Імовірність нічиєї тут оцінили ще фантастичнішим балом 21,00.
Непатріотична ставка з перемогою британця після того, як він опиниться в нокдауні, збільшить виграш у 10 разів. Натомість перемога Усика за очками рішенням більшості суддів оцінена величезним коефіцієнтоом 23,00.
Раніше iPress повідомляв, що призовий фонд поєдинку між Усиком та Джошуа складе $80 млн. Суперники розділять його порівну.
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