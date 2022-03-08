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За реванш з Джошуа Усик отримає найбільший в кар’єрі гонорар

Призовий фонд поєдинку, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії, складе $80 млн. Українець та британець розділять його порівну
За реванш з Джошуа Усик отримає найбільший в кар’єрі гонорар Фото: з вільних джерел
Український боксер Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа отримають за бій-реванш по $40 млн
 
Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у Twitter
 
За його інформацією, призовий фонд поєдинку між Усиком та Джошуа, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії, складе $80 млн. Українець та британець розділять його порівну. 
 
Для Усика цей гонорар стане найбільшим у кар'єрі. 
 
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 
 
Варто відзначити, що в першому бою з Джошуа гарантований гонорар українця склав $4,1 млн. Гонорари у поєдинку розподілялися у пропорції 80 на 20 на користь британця.  
 
Як раніше повідомляв iPress.ua, екс-чемпіон світу Джордж Гроувз вважає, що Джошуа потрібно нокаутувати Усика, інакше він знову програє.
 
 
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03 08 2022 11:36
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