СПОРТ НОВИНИПризовий фонд поєдинку, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії, складе $80 млн. Українець та британець розділять його порівнуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За реванш з Джошуа Усик отримає найбільший в кар’єрі гонорар
Фото: з вільних джерел
Український боксер Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа отримають за бій-реванш по $40 млн
Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у Twitter.
За його інформацією, призовий фонд поєдинку між Усиком та Джошуа, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії, складе $80 млн. Українець та британець розділять його порівну.
Для Усика цей гонорар стане найбільшим у кар'єрі.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
Варто відзначити, що в першому бою з Джошуа гарантований гонорар українця склав $4,1 млн. Гонорари у поєдинку розподілялися у пропорції 80 на 20 на користь британця.
Як раніше повідомляв iPress.ua, екс-чемпіон світу Джордж Гроувз вважає, що Джошуа потрібно нокаутувати Усика, інакше він знову програє.
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