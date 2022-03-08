За реванш з Джошуа Усик отримає найбільший в кар’єрі гонорар

Призовий фонд поєдинку, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії, складе $80 млн. Українець та британець розділять його порівну

Український боксер Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа отримають за бій-реванш по $40 млн

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у Twitter

За його інформацією, призовий фонд поєдинку між Усиком та Джошуа, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії, складе $80 млн. Українець та британець розділять його порівну.

Для Усика цей гонорар стане найбільшим у кар'єрі.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

Варто відзначити, що в першому бою з Джошуа гарантований гонорар українця склав $4,1 млн. Гонорари у поєдинку розподілялися у пропорції 80 на 20 на користь британця.