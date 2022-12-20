В Чувашії вибухнув магістральний газопровід

У російській Чувашії стався вибух і почалася пожежа на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород.

Про це повідомляють російські видання Медуза, РБК з посиланням на коментар пресслужби очільника регіону

Вибух стався на газопроводі між селом Калініно і селом Ямбахтіно Вурнарського району Чувашії. За попередньою інформацією, стався витік газу. На місце виїхали співробітники МНС.

Пресслужба очільника міста повідомляє, що до загоряння велися роботи експлуатуючою організацією. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

російський РБК зазначає, що це експортний російський газопровід, побудований на початку 1980-х років. Ним газ транспортується із Західного Сибіру до Європи. Газопровід перетинає російсько-український кордон у районі ГВС "Суджа" в Курській області. З нього також ідуть відгалуження на "Турецький потік" і в Середню Азію.

Раніше повідомлялось, що в рф горить нафтопереробний завод.