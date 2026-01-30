рф пошкодила магістральний газопровід на Донеччині

Низка населених пунктів Краматорського району можуть залишитися без газопостачання.

У результаті російського обстрілу пошкоджено магістральний газопровід у Краматорському районі. Існує ризик відключення газопостачання.

Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

"Злочинні дії російських окупаційних військ можуть призвести до того, що низка населених пунктів Краматорського району Донецької області залишитися без газопостачання. Сьогодні, 30 січня, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено магістральний газопровід", – йдеться у повідомленні.

Через пошкодження без газопостачання можуть залишитися: