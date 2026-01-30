Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф пошкодила магістральний газопровід на Донеччині

30 січня 2026, 19:10
рф пошкодила магістральний газопровід на Донеччині
Фото: з вільних джерел
Низка населених пунктів Краматорського району можуть залишитися без газопостачання.

У результаті російського обстрілу пошкоджено магістральний газопровід у Краматорському районі. Існує ризик відключення газопостачання.

Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

"Злочинні дії російських окупаційних військ можуть призвести до того, що низка населених пунктів Краматорського району Донецької області залишитися без газопостачання. Сьогодні, 30 січня, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено магістральний газопровід", – йдеться у повідомленні.
 
Через пошкодження без газопостачання можуть залишитися:
 
  • Дружківка.
  • Олексієво-Дружківка.
  • Осикове.
  • Кіндратівка та райони, які входять в Дружківську громаду.
