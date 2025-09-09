Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Пензі через вибухи вийшли з ладу два газогони

09 вересня 2025, 11:55
Фото: alaskaphotographics.photoshelter.com
Дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування

У результаті серії вибухів в місті Пенза було виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів.

Про це повідомляє  LB.

За даними джерел медіа в Головному управлінні розвідки, щонайменше чотири вибухи в Залізничному районі міста пролунали близько четвертої ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Крім того, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.
 
За кілька годин після вибухів, аби приховати справжні причини, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито планові навчання на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Росіяни закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи. Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів рф.
газопровідвійна в Україніросія окупанти

