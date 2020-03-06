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В додаток "Дія" додали QR-рідер для перевірки справжності е-документів

Дія — український e-сервіс державних послуг. Це мобільний застосунок з цифровими документами та портал з публічними послугами
У додатку "Дія" вийшло оновлення. У нову версію додали QR-рідер, за допомогою якого можна перевірити справжність електронних документів.
В додаток "Дія" додали QR-рідер для перевірки справжності е-документів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляється на офіційному каналі Мінціфри в Telegram, передає AIN.UA

Як повірити документи

  • Скачайте додаток "Дія" або поновіть до останньої версії. Для цього перейдіть за посиланням.
  • Відкрийте програму і натисніть на знак QR-рідера в правому верхньому куті.
  • Наведіть камеру на QR-код документа, який необхідно перевірити. Він з'являється натисканням на три крапки біля кожного з документів в додатку "Дія".
  • Шляхом зчитування QR-коду, "Дія" робить запит до реєстру і відображає інформацію про справжність документа.

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03 06 2020 14:20
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