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В енергосистемі України великий дефіцит потужності

21 грудня 2022, 11:48
В енергосистемі України великий дефіцит потужності
Фото: np.pl.ua
Станом на середу, 21 грудня, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності та обмеження, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж постійними ворожими ракетними та безпілотними атаками.

Про це 21 грудня повідомила прес-служба Укренерго.

Зазначається, що існуючі обмеження викликані пошкодженнями магістральних мереж внаслідок систематичних ракетних ударів та атак безпілотниками.

"У всіх областях діють ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Зараз працюють всі види генерації", - наголосили в компанії.

При цьому ситуація в центральному регіоні, зокрема у Києві, залишається складною.

"Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджено електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато. Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно", - додали в Укренерго.

Нагадаємо, що Атака "шахедами" 19 грудня була найбільшою від початку вторгнення.

енергозбереженняУкренергодефіцит потужності

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