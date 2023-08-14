Матеріали:
Теми:

В Німеччині просять збільшити кількість резервістів Бундесверу

14 серпня 2023, 13:58
В Німеччині просять збільшити кількість резервістів Бундесверу
Асоціація резервістів Німеччини закликає збільшити чисельність резерву Бундесверу задля стримування росії.

Про це пише Tagesspiegel.

"Оперативний резерв має включати значно більше, ніж нинішні 33 тисячі військовослужбовців", - заявив голова асоціації Патрік Зенсбург.

Збільшення кількості армійського резерву важливе з огляду на ситуацію, яка склалася після нападу росії на Україну.

За словами голови асоціації, загалом про готовність перебувати в резерві зголосилися 230 тисяч колишніх військових.

В Бундесвері є активний резерв, де проходять добровільну службу на регулярних навчаннях. Також до загального резерву автоматично належать всі колишні військовослужбовці-контрактники та призовники. Це порядку 930 тисяч чоловіків і жінок.

Їх можуть призвати до лав армії якщо буде загроза безпеки країні.

За даними Бундесверу, на кінець 2022 року чисельність військовослужбовців була 183 051 особу: 56 729 професійних і 9 450 добровольців, але нещодавно міністерство оборони ФРН поставило за мету до 2031 року збільшити кількість військових до 203 тисяч.

В кінці липня Бундесвер розкритикував контрнаступ ЗСУ.
бундесверАсоціація резервістів Німеччини

Останні матеріали

Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 15:43
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 09:11
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Технології
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2023, 15:56
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Технології
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 15:31
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється