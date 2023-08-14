В Німеччині просять збільшити кількість резервістів Бундесверу

Асоціація резервістів Німеччини закликає збільшити чисельність резерву Бундесверу задля стримування росії.

Про це пише Tagesspiegel.

"Оперативний резерв має включати значно більше, ніж нинішні 33 тисячі військовослужбовців", - заявив голова асоціації Патрік Зенсбург.

Збільшення кількості армійського резерву важливе з огляду на ситуацію, яка склалася після нападу росії на Україну.

За словами голови асоціації, загалом про готовність перебувати в резерві зголосилися 230 тисяч колишніх військових.

В Бундесвері є активний резерв, де проходять добровільну службу на регулярних навчаннях. Також до загального резерву автоматично належать всі колишні військовослужбовці-контрактники та призовники. Це порядку 930 тисяч чоловіків і жінок.

Їх можуть призвати до лав армії якщо буде загроза безпеки країні.

За даними Бундесверу, на кінець 2022 року чисельність військовослужбовців була 183 051 особу: 56 729 професійних і 9 450 добровольців, але нещодавно міністерство оборони ФРН поставило за мету до 2031 року збільшити кількість військових до 203 тисяч.