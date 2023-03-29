В росії почали готуватись до повного блокування YouTube – ЗМІ

Після блокування YouTube його функції на себе візьме соцмережа "Вконтакте".

російська компанія VK почала розширяти мережу CDN-серверів в якості підготовки до блокування Youtube на території росії. Це допоможе прискорити завантаження відеоконтенту.

Про це повідомляє Forbes, пише УНІАН.

Про розгортання власної мережі CDN-серверів VK повідомила ще з 2021 року. На тлі зростання аудиторії компанія вирішила "послідовно збільшити пропускну спроможність, зокрема і шляхом розширення мережі CDN"

Як пише видання, розширення мережі CDN-серверів – спільний проєкт VK та операторів зв'язку. Соціальна мережа планує збільшити популярність власного ресурсу й переманити якомога більше популярних російськомовних блогерів до себе.

За словами анонімного джерела з компанії, VK встановлює CDN-сервери як превентивний захід на випадок блокування YouTube. Через блокування на російську соціальну мережу чекає різкий сплеск трафіку.

Раніше повідомлялось, що ЄС прагне посилити виконання санкцій проти росії новим проєктом.