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ПОЛІТИКА

В росії почали готуватись до повного блокування YouTube – ЗМІ

29 березня 2023, 20:06
В росії почали готуватись до повного блокування YouTube – ЗМІ
Ютублого
Після блокування YouTube його функції на себе візьме соцмережа "Вконтакте".

російська компанія VK почала розширяти мережу CDN-серверів в якості підготовки до блокування Youtube на території росії. Це допоможе прискорити завантаження відеоконтенту.

Про це повідомляє Forbes, пише УНІАН.

Про розгортання власної мережі CDN-серверів VK повідомила ще з 2021 року. На тлі зростання аудиторії компанія вирішила "послідовно збільшити пропускну спроможність, зокрема і шляхом розширення мережі CDN"

Як пише видання, розширення мережі CDN-серверів – спільний проєкт VK та операторів зв'язку. Соціальна мережа планує збільшити популярність власного ресурсу й переманити якомога більше популярних російськомовних блогерів до себе.

За словами анонімного джерела з компанії, VK встановлює CDN-сервери як превентивний захід на випадок блокування YouTube. Через блокування на російську соціальну мережу чекає різкий сплеск трафіку.

Раніше повідомлялось, що ЄС прагне посилити виконання санкцій проти росії новим проєктом.

 

Youtubeзаборона в рф

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