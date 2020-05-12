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В Україні 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно

Зараз збираються ввести безкоштовне тестування на антиген
В Україні близько 80% тестувань на Covid-19 на безкоштовній основі проводять державні лабораторії, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
В Україні 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно ПЛР тест

"Ми робимо в день ... ось 4 грудня було майже 49 тис. тестів - з них те, що ми робимо безкоштовно, це близько 80% від загальної кількості і потужності наших лабораторій. Це повністю безкоштовно - коли в лікарню людину привозять, коли людина викликає мобільну бригаду", - сказав міністр в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, зараз збираються ввести безкоштовне тестування на антиген. "Це швидкі тести. Уже приїхала перша партія. Ми хочемо робити не менше мільйона тестів на місяць у всій країні, зокрема дати їх сімейним лікарям, у мобільні бригади, це буде при госпіталізації використовуватися", - наголосив Степанов.

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05 12 2020 10:57
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