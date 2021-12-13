В Україні – 4 073 нові випадки коронавірусу За добу 12 грудня в Україні зафіксовано 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37)

Минулої доби в Україні виявили 4 073 випадки зараження коронавірусом.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ. "За добу 12 грудня в Україні зафіксовано 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37)", - йдеться в повідомленні. Також за минулу добу госпіталізовано 1 456 осіб, летальних випадків – 188, одужало – 9 966 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 3 563 165 осіб, одужало – 3 205 879 осіб, летальних випадків – 91 215 та проведено 16 306 176 ПЛР-тестувань. Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня в Україні зафіксували 5 275 випадків коронавірусу. Читайте також: У "червоній" зоні карантину залишаються 10 областей – МОЗ

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