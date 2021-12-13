НОВИНИМинулої доби в Україні виявили 4 073 випадки зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні – 4 073 нові випадки коронавірусу
За добу 12 грудня в Україні зафіксовано 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37)
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"За добу 12 грудня в Україні зафіксовано 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37)", - йдеться в повідомленні.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 456 осіб, летальних випадків – 188, одужало – 9 966 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 563 165 осіб, одужало – 3 205 879 осіб, летальних випадків – 91 215 та проведено 16 306 176 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня в Україні зафіксували 5 275 випадків коронавірусу.
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13 12 2021 09:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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