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В Україні – 4 073 нові випадки коронавірусу

За добу 12 грудня в Україні зафіксовано 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37)
Минулої доби в Україні виявили 4 073 випадки зараження коронавірусом.
В Україні – 4 073 нові випадки коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ.
 
"За добу 12 грудня в Україні зафіксовано 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37)", - йдеться в повідомленні.
 
 
Також за минулу добу госпіталізовано 1 456 осіб, летальних випадків – 188, одужало – 9 966 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 563 165 осіб, одужало – 3 205 879 осіб, летальних випадків – 91 215 та проведено 16 306 176 ПЛР-тестувань.
 
Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня в Україні зафіксували 5 275 випадків коронавірусу.
 
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13 12 2021 09:06
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