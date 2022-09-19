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В Україні дозволили друге бустерне COVID-щеплення усім охочим

Ольга
Матарикіна
Особливо рекомендовано робити щеплення людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+
В Україні дозволили друге бустерне COVID-щеплення усім охочим Фото: з вільних джерел
Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+. 
 
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.
 
В Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:
- інактивована CoronaVac від Sinovac
- мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech 
- векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson
 
Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації - зверніться туди, щоб отримати щеплення. Перелік пунктів та центрів за посиланням -  https://bit.ly/vaccinationpoints 
 
 
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19 09 2022 14:58
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