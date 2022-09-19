В Україні дозволили друге бустерне COVID-щеплення усім охочим

Особливо рекомендовано робити щеплення людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+

Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

В Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:

- інактивована CoronaVac від Sinovac

- мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech

- векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson