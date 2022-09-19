НОВИНИОсобливо рекомендовано робити щеплення людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні дозволили друге бустерне COVID-щеплення усім охочим
Фото: з вільних джерел
Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.
В Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:
- інактивована CoronaVac від Sinovac
- мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech
- векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson
Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації - зверніться туди, щоб отримати щеплення. Перелік пунктів та центрів за посиланням - https://bit.ly/vaccinationpoints
Раніше повідомлялося, що у ВООЗ побачили кінець пандемії COVID-19, але в Україні кількість інфікованих COVID-19 зростає.
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19 09 2022 14:58 МЕДІА
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