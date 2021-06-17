Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

В Україні дозволили масові культурні заходи у приміщеннях

Важливі новини для культури, креативних індустрій та туризму. З сьогоднішнього дня, 16 червня, вся територія України знаходиться у оновленій "зеленій зоні". Щойно уряд прийняв відповідне рішення. Це несе за собою ряд позитивних змін для сфери культури та гостинності
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав купувати квитки на концерти, майстер-класи, вистави та у кінотеатри для поступового відновлення сфери культури та гостинності і виведення її із кризи.
В Україні дозволили масові культурні заходи у приміщеннях Фото: yournewbusiness.ru
Як передає Укрінформ, про це Ткаченко написав у Фейсбуці.
 
"Важливі новини для культури, креативних індустрій та туризму. З сьогоднішнього дня, 16 червня, вся територія України знаходиться у оновленій "зеленій зоні". Щойно уряд прийняв відповідне рішення. Це несе за собою ряд позитивних змін для сфери культури та гостинності", - зауважив міністр.
 
За його словами, "тепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних тощо) у приміщеннях дозволяється зі 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.
 
Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації – обмеження вище не застосовуються".
 
"Ми на правильному шляху для поступового відновлення сфери і виводу її з кризи. Не зважайте. Купуйте квитки на концерти, майстер-класи, вистави та у кінотеатри. Галузь потребує цього, а ми з вами потребуємо емоцій та культурного наповнення", - закликав Ткаченко.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 06 2021 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.