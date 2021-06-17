ВІДПОЧИНОК НОВИНИМіністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав купувати квитки на концерти, майстер-класи, вистави та у кінотеатри для поступового відновлення сфери культури та гостинності і виведення її із кризи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні дозволили масові культурні заходи у приміщеннях
Важливі новини для культури, креативних індустрій та туризму. З сьогоднішнього дня, 16 червня, вся територія України знаходиться у оновленій "зеленій зоні". Щойно уряд прийняв відповідне рішення. Це несе за собою ряд позитивних змін для сфери культури та гостинності
Фото: yournewbusiness.ru
Як передає Укрінформ, про це Ткаченко написав у Фейсбуці.
"Важливі новини для культури, креативних індустрій та туризму. З сьогоднішнього дня, 16 червня, вся територія України знаходиться у оновленій "зеленій зоні". Щойно уряд прийняв відповідне рішення. Це несе за собою ряд позитивних змін для сфери культури та гостинності", - зауважив міністр.
За його словами, "тепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних тощо) у приміщеннях дозволяється зі 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.
Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації – обмеження вище не застосовуються".
"Ми на правильному шляху для поступового відновлення сфери і виводу її з кризи. Не зважайте. Купуйте квитки на концерти, майстер-класи, вистави та у кінотеатри. Галузь потребує цього, а ми з вами потребуємо емоцій та культурного наповнення", - закликав Ткаченко.
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