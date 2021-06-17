В Україні дозволили масові культурні заходи у приміщеннях

Важливі новини для культури, креативних індустрій та туризму. З сьогоднішнього дня, 16 червня, вся територія України знаходиться у оновленій "зеленій зоні". Щойно уряд прийняв відповідне рішення. Це несе за собою ряд позитивних змін для сфери культури та гостинності

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав купувати квитки на концерти, майстер-класи, вистави та у кінотеатри для поступового відновлення сфери культури та гостинності і виведення її із кризи.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко написав у Фейсбуці.

"Важливі новини для культури, креативних індустрій та туризму. З сьогоднішнього дня, 16 червня, вся територія України знаходиться у оновленій "зеленій зоні". Щойно уряд прийняв відповідне рішення. Це несе за собою ряд позитивних змін для сфери культури та гостинності", - зауважив міністр.

За його словами, "тепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних тощо) у приміщеннях дозволяється зі 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.

Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації – обмеження вище не застосовуються".

"Ми на правильному шляху для поступового відновлення сфери і виводу її з кризи. Не зважайте. Купуйте квитки на концерти, майстер-класи, вистави та у кінотеатри. Галузь потребує цього, а ми з вами потребуємо емоцій та культурного наповнення", - закликав Ткаченко.