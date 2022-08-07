НОВИНИБюро економічної безпеки разом з Міністерством внутрішніх справ розробляють зміни до Кримінального кодексу, аби запровадити кримінальну відповідальність за незаконні дії з коштами Євросоюзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за махінації з коштами ЄС
Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС
Фото: pixabay/cosmix
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
Відомства розробляють нову норму Кримінального кодексу, попередньо – стаття 210-1 "Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу", якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Євросоюзу.
"Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС", – зазначають у БЕБ. Наразі здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 07 2022 09:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Акція з вимогою визнати рф державою-терористом відбулася у Нью-Йорку
- ВІДЕО Понад 40 держав зобов'язались у Лугано підтримати відновлення України
- ВІДЕО Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджені сім багатоповерхівок, є поранені
- Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
No articles