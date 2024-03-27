Україна наполягає, щоб їй передали €5 млрд з коштів від російських активів – Politico

Київ розчарований, що не отримає надходжень від заморожених активів росії, отриманих у 2022 і 2023 роках.

Україна наполягає на отриманні ще 5 мільярдів євро з доходів від заморожених російських активів, які ЄС вирішив утримати, пише Politico.

Euroclear, який володіє переважною більшістю активів російського Центрального банку в Європі - знерухомлених санкціями, коли кремль вторгся в Україну понад два роки тому - отримав дозвіл залишити собі прибуток, отриманий від інвестування цих активів у 2022 і 2023 роках, а не використовувати готівку на підтримку військових зусиль України.

"Прибуток у розмірі 5 млрд євро за ці два роки дорівнює одному року програми МВФ, тож це великі гроші", - заявила спеціаліст з Міжнародного центру української перемоги Олена Галушка.

Єврокомісія в березні запропонувала використовувати 90% доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України. Однак ідеться про доходи, отримані після 15 лютого 2024 року - дати, коли перша частина законопроєкту була схвалена членами Євросоюзу.

Прибуток, отриманий до цього моменту, залишиться в Euroclear. Європейська комісія вважає що, 5 мільярдів євро, які утримуються Euroclear, є буфером, що дає змогу оплачувати поточні та потенційні позови в росії та інших країнах.

"Доходи за 2022-23 роки, пов'язані з російськими іммобілізованими активами, відокремлені від звичайних доходів. Ми не розподіляємо ці доходи серед акціонерів і зберігаємо їх до отримання подальших вказівок", - написала компанія на запит Politico.

Гроші призначені для покриття "витрат, ризиків і збитків, понесених центральними депозитаріями... у зв'язку з військовим конфліктом в Україні", йдеться в пропозиції ЄС, з якою ознайомився Politico.

Проте яку поки що не оприлюднено. Україна не вірить у цей аргумент, а міністр юстиції Денис Малюська назвав його "помилкою" під час дискусії в Брюсселі.

"Це занадто велика сума грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного позову", - вважає Малюська.

Експерти в галузі права зазначили, що зворотне вилучення прибутку стало б юридичним мінним полем, що пояснює, чому пропозиція Комісії не поширюється на доходи, отримані у 2022 і 2023 роках. Текст закону передбачає ще кілька поступок для Euroclear.

Згідно з документом, фінансова установа може безстроково утримувати 3% надходжень "для забезпечення ефективності своєї роботи".