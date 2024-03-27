Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна наполягає, щоб їй передали €5 млрд з коштів від російських активів – Politico

27 березня 2024, 14:04
Україна наполягає, щоб їй передали €5 млрд з коштів від російських активів – Politico
Фото: Укрінформ
Київ розчарований, що не отримає надходжень від заморожених активів росії, отриманих у 2022 і 2023 роках.

Україна наполягає на отриманні ще 5 мільярдів євро з доходів від заморожених російських активів, які ЄС вирішив утримати, пише Politico

Euroclear, який володіє переважною більшістю активів російського Центрального банку в Європі - знерухомлених санкціями, коли кремль вторгся в Україну понад два роки тому - отримав дозвіл залишити собі прибуток, отриманий від інвестування цих активів у 2022 і 2023 роках, а не використовувати готівку на підтримку військових зусиль України.

"Прибуток у розмірі 5 млрд євро за ці два роки дорівнює одному року програми МВФ, тож це великі гроші", - заявила спеціаліст з Міжнародного центру української перемоги  Олена Галушка.

Єврокомісія в березні запропонувала використовувати 90% доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України. Однак ідеться про доходи, отримані після 15 лютого 2024 року - дати, коли перша частина законопроєкту була схвалена членами Євросоюзу. 

Прибуток, отриманий до цього моменту, залишиться в Euroclear. Європейська комісія вважає що, 5 мільярдів євро, які утримуються Euroclear, є буфером, що дає змогу оплачувати поточні та потенційні позови в росії та інших країнах.

"Доходи за 2022-23 роки, пов'язані з російськими іммобілізованими активами, відокремлені від звичайних доходів. Ми не розподіляємо ці доходи серед акціонерів і зберігаємо їх до отримання подальших вказівок", - написала компанія на запит Politico.

Гроші призначені для покриття "витрат, ризиків і збитків, понесених центральними депозитаріями... у зв'язку з військовим конфліктом в Україні", йдеться в пропозиції ЄС, з якою ознайомився Politico. 

Проте яку поки що не оприлюднено. Україна не вірить у цей аргумент, а міністр юстиції Денис Малюська назвав його "помилкою" під час дискусії в Брюсселі.

"Це занадто велика сума грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного позову", - вважає Малюська.

Експерти в галузі права зазначили, що зворотне вилучення прибутку стало б юридичним мінним полем, що пояснює, чому пропозиція Комісії не поширюється на доходи, отримані у 2022 і 2023 роках. Текст закону передбачає ще кілька поступок для Euroclear.

Згідно з документом, фінансова установа може безстроково утримувати 3% надходжень "для забезпечення ефективності своєї роботи".

 
коштиактиви рф

Останні матеріали

Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Раян
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Раян
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Cуспільство
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 23:32
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Політика
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 00:42
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Політика
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Переклад iPress – 25 березня 2024, 16:19
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 березня 2024, 12:17
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Політика
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2024, 16:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється