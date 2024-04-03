Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico

Країни, які тісно співпрацюють з росією, серед яких Китай, Саудівська Аравія, Індонезія та інші, просять ЄС не конфісковувати російські активи, заморожені в європейських державах. Експерти кажуть, що ці країни нібито побоюються, що цей прецедент дозволить Заходу конфіскувати і їхні активи, якщо вони підуть на конфронтацію з ним. Про це розповіла сьогодні європейська редакція видання Politico.

"Країни, що симпатизують росії, вимагають від Європейського Союзу відмовитися від будь-яких планів щодо масової конфіскації російських державних активів", – пише європейське видання Politico. Посилаючись на інформацію від чотирьох посадовців, обізнаних з перебігом переговорів, Politico зазначає, що представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії в приватному порядку підштовхують ЄС продовжувати чинити опір тиску з боку США та Великої Британії щодо конфіскації понад 200 мільярдів євро російських державних активів, які вони заморозили після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Ці країни дуже скептично ставляться до цієї ідеї", – сказав один із цих посадовців, який побажав залишитися неназваним, оскільки переговори є дуже делікатними. Занепокоєння полягає в тому, що "це створить прецедент" – інакше кажучи, ці країни побоюються, що вони можуть стати наступними, хто програє.

"Наразі будь-який план арешту заморожених російських активів у Європі та використання цих грошей для допомоги Україні відходить на задній план. Західні країни ЄС запекло протистоять цьому, побоюючись правових наслідків і потенційної дестабілізації єврозони", – наголошує Politico.

Як стверджує видання, попри те, що Вашингтон і Лондон зацікавлені в конфіскації як альтернативному способі фінансування України через обмеженість власних бюджетів і безлад у внутрішній політиці, країни, які не вважають путіна ворогом, не заспокоюються.

Вони вже побачили, як ЄС висунув більш обмежену пропозицію щодо розподілу прибутків, отриманих від інвестування активів, обсягом близько 2,5-3 мільярдів євро на рік, причому 90 відсотків цих коштів підуть на закупівлю зброї для України. Як вважає Politico, це також може бути лобістським мотивом для країн. Вони можуть не лише боятися прецеденту, але й діяти в інтересах путіна і не бажати, щоб ЄС допомагав Україні на полі бою.

"Я допускаю, що росіяни могли попросити своїх друзів створити цей галас", – зазначив високопоставлений дипломат з країни, що не є членом ЄС.

Роль посередників. Вони не хочуть бачити поразки росії

Якщо це так, зазначає Politico, то лобіювання цих країн відбуватиметься за сценарієм, подібним до того, який спостерігався з початку конфлікту в Україні, коли уряди, які не обов'язково виступали на підтримку росії, все ж виконували певні вказівки москви.

Наприклад, Туреччина, Китай та ОАЕ дозволили росії уникнути деяких західних санкцій, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення, що дало поштовх її економіці та дозволило їй фінансувати свою військову машину.

"І протягом усього конфлікту країни Перської затоки виступали в ролі посередників, сприяючи обміну полоненими між росією та Україною і уклавши угоду, яка дозволила експортувати зерно з охопленої війною країни. Аргумент цих держав полягає в тому, що арешт російських активів може затягнути війну і змусити людей стати на чийсь бік всупереч їхньому бажанню", – наголошує видання.

На думку старшого радника консалтингової компанії Gulf State Analytics Теодора Карасика, ескалація війни і можливість поразки росії суперечать інтересам країн Перської затоки.

"Країни Перської затоки не хочуть бачити, як росія розвалюється", – сказав він, натякнувши на їхні інвестиції в рф. Експерт додав, що використання російських активів для відновлення України може підірвати їхні амбіції відігравати провідну роль у післявоєнній відбудові держави.

Судові позови по всьому світу. І тут росія може виграти

Politico зазначає, що конфіскація також може спричинити юридичні проблеми для цих країн. російські компанії вже подали понад 100 позовів до національних судів з вимогою розблокувати західні активи, які наразі заморожені в росії.

Існують побоювання, що ці судові процеси можуть вийти за межі росії. москва може підштовхнути дружні юрисдикції, такі як Китай і Саудівська Аравія, до арешту західних активів у своїх країнах, що потенційно може заплямувати їхню репутацію в очах міжнародних інвесторів.

Експерти припускають, пише Politico, що побоювання цих країн, що їхні активи в Європі можуть стати наступними в черзі на конфіскацію, якщо вони потраплять у немилість Заходу, є перебільшеними.

"Єдині країни, які повинні бути стурбовані, – це ті, які планують незаконне і неспровоковане вторгнення до свого сусіда. І я не думаю, що якась із цих країн – Китай, Індонезія чи Саудівська Аравія – планує це", – заявив експерт з фінансових злочинів аналітичного центру RUSI Том Кітінґ.

"Тим не менш, аргументи, що зосереджуються на фінансових ризиках, знаходять відгук у деяких європейських столицях. Уряд Німеччини та Європейський центральний банк стверджують, що конфіскація може підірвати довіру інвесторів до фінансової системи ЄС", – констатує видання.

За словами Тома Кітінґа, будь-які потенційні, але малоймовірні ринкові потрясіння, викликані повномасштабною конфіскацією, можуть зашкодити,зокрема, країнам Перської затоки, які володіють величезними запасами іноземної валюти.

"Якщо група промислово розвинених країн G7 вирішить заарештувати заморожені активи росії, посадовці очікують, що російські суди успішно оскаржать це рішення. Рішення суду в росії потенційно може залишити чорну діру в балансах фінансових установ, які володіють цими активами. Цим установам доведеться задіяти свої грошові резерви, щоб компенсувати втрати. Це може передбачати використання, як крайній захід, інших суверенних фондів, що знаходяться на їхніх рахунках", – завершує матеріал европейська редакція Politico.

Джерело: Politico