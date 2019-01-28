В Україні минулого року зафіксували 1,3 тис фактів проституції Найбільше порушень - у Дніпропетровській та Одеській області

В Україні минулого року зафіксували 1362 випадків зайняття проституцією та 955 повій

Фото: obozrevatel.com/

У Дніпропетровській області викрили найбільшу кількість - 169 повій, інформує УНН з посиланням на відповідь Нацполіції. Читайте також: Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація? Загальна кількість порушень за ст. 181-1 КУпАП "Зайняття проституцією" за рік складає 278.

Фото: УНН Наступна за кількістю порушників і порушень цієї статті - Одеська область: 160 повій і 223 зафіксованих фактів проституції. Натомість у Волинській області зафіксували один випадок зайняття проституцією. Нагадаємо, що в центрі Києва правоохоронці виявили притон, замаскований під масажний салон.

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