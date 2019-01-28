CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні минулого року зафіксували 1362 випадків зайняття проституцією та 955 повійПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні минулого року зафіксували 1,3 тис фактів проституції
Найбільше порушень - у Дніпропетровській та Одеській області
Фото: obozrevatel.com/
У Дніпропетровській області викрили найбільшу кількість - 169 повій, інформує УНН з посиланням на відповідь Нацполіції.
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Загальна кількість порушень за ст. 181-1 КУпАП "Зайняття проституцією" за рік складає 278.
Фото: УНН
Наступна за кількістю порушників і порушень цієї статті - Одеська область: 160 повій і 223 зафіксованих фактів проституції.
Натомість у Волинській області зафіксували один випадок зайняття проституцією.
Нагадаємо, що в центрі Києва правоохоронці виявили притон, замаскований під масажний салон.
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