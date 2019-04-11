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В Україні нарахували 150 житлових довгобудів

"Ми розуміємо, що сьогодні маємо напрацювати проект закону, який має комплексно врегулювати проблемні питання..."
"Чому ми не можемо передати 150 об'єктів на добудову? Що блокує системне вирішення цієї проблеми? Ми бачимо, що є певні законодавчі обмеження, бар'єри, які не дозволяють системно підійти до врегулювання цього питання", - заявила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак.
В Україні нарахували 150 житлових довгобудів Будинок на вулиці Ананасній, 4. Фото: Еxpres.ua

Станом на 1 жовтня 2019 року в Україні проблемними вважаються 150 об'єктів житлового будівництва, найбільше таких об'єктів у Києві - 51, повідомляє "Економічна Правда".

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Зокрема, у Київській області житлових довгобудів - 23, в Одеській - 14.

"Чому ми не можемо передати 150 об'єктів на добудову? Що блокує системне вирішення цієї проблеми? Ми бачимо, що є певні законодавчі обмеження, бар'єри, які не дозволяють системно підійти до врегулювання цього питання", - заявила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак.

За її словами, наразі на законодавчому рівні відсутнє визначення поняття, що таке "довгобуд", немає переліку чи реєстру проблемних об'єктів будівництва, а також механізмів передачі таких об'єктів від одного замовника будівництва іншому.

"Ми розуміємо, що сьогодні маємо напрацювати проект закону, який має комплексно врегулювати проблемні питання.

Тож, враховуючи інформацію від постраждалих інвесторів та напрацьовані раніше концепції, Мінрегіон розробить проект закону і після 20 грудня винесе його на обговорення експертів та інвесторів проблемних об'єктів будівництва", - додала міністр.

Нагадаємо, що половина об’єктів житлового будівництва в Україні є ризиковими
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04 11 2019 17:25
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