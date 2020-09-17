В Україні настане різке похолодання з дощами
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає РБК - Україна.
Різке зниження температури повітря очікується в західних і північних областях. Вночі температура становитиме +4 +9 градусів. При цьому в західних областях на поверхні грунту місцями очікуються заморозки 0 -3 градуси.
Вдень повітря прогріється до +10 +15 градусів, а на решті території країни температура повітря вночі становитиме +9 +14 градусів, а вдень прогріється до +14 +19 градусів.
Крім того, на узбережжі морів температура повітря становитиме до +17 градусів, а в південній частині країни до +22.
Крім того, синоптики прогнозують сильний північно-західний вітер до 7-12 м/с. Місцями очікується шквальний вітер до 15-20 м/с.
Нагадаємо, що в Україні 18-19 вересня очікується різке зниження температури. Синоптики попереджають про заморозки і сильні пориви вітру.
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