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В Україні настане різке похолодання з дощами

Різке зниження температури повітря очікується в західних і північних областях
У п'ятницю, 18 вересня, в Україні очікується різке похолодання. В більшості північних областей прогнозується невеликий короткочасний дощ, на решті території країни без опадів.
В Україні настане різке похолодання з дощами Дощі у Києві та на Київщині / Фото: Олена Худякова та Інна Бородаєва, Укрінформ

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає РБК - Україна.

Різке зниження температури повітря очікується в західних і північних областях. Вночі температура становитиме +4 +9 градусів. При цьому в західних областях на поверхні грунту місцями очікуються заморозки 0 -3 градуси.

Вдень повітря прогріється до +10 +15 градусів, а на решті території країни температура повітря вночі становитиме +9 +14 градусів, а вдень прогріється до +14 +19 градусів.

Крім того, на узбережжі морів температура повітря становитиме до +17 градусів, а в південній частині країни до +22.

Крім того, синоптики прогнозують сильний північно-західний вітер до 7-12 м/с. Місцями очікується шквальний вітер до 15-20 м/с.

Нагадаємо, що в Україні 18-19 вересня очікується різке зниження температури. Синоптики попереджають про заморозки і сильні пориви вітру.

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17 09 2020 15:20
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