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В Україні оголосили штормове попередження
Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях і Карпатах - 24-25 м/с
Фото: perspektyvy.kiev.ua
Про це повідомили Укрінформу в Sinoptik.ua.
Сьогодні на всій території України, за винятком Запорізької області, вітряна погода. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях і Карпатах - 24-25 м/с.
На вулицях варто триматися подалі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не залишати відкритими навіть на провітрювання.
Максимально уважними слід бути жителям східних регіонів, Київської, Тернопільської, Вінницької та Житомирської областей. Там, крім штормового вітру, зберігається помаранчевий рівень пожежної небезпеки.
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21 10 2021 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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