Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях і Карпатах - 24-25 м/с

В Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер.

Про це повідомили Укрінформу в Sinoptik.ua.

Сьогодні на всій території України, за винятком Запорізької області, вітряна погода. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях і Карпатах - 24-25 м/с.

На вулицях варто триматися подалі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не залишати відкритими навіть на провітрювання.

Максимально уважними слід бути жителям східних регіонів, Київської, Тернопільської, Вінницької та Житомирської областей. Там, крім штормового вітру, зберігається помаранчевий рівень пожежної небезпеки.

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