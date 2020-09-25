В Україні побільшало безробітних Згідно з макроекономічним прогнозом уряду на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2%

Рівень безробіття в Україні в другому кварталі 2020 року зріс на 1,3 п.п. – до 9,9% з 8,6% у першому кварталі.

Фото: informburo.kz

Загалом безробітними є 1,7 мільйона українців. Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у другому кварталі 2020 року становила 15,6 мільйона осіб, повідомляє "Економічна правда". Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. - до 8,6% з 8,7%. Згідно з макроекономічним прогнозом уряду на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023 році. Нагадаємо, що офіційне безробіття перевищило рівень минулого року на 77%

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