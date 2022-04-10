НОВИНИДо кінця жовтня ціна гречки знизиться до 50-60 грн за кгПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні подешевшає гречка
Фото з вільного доступу
Здешевлення гречки ще попереду. Товар на полицях магазинів має здешевшати у кінці жовтня, на початку листопада.
Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, інформує Landlord.
“І один із факторів який сьогодні ще призупиняє падіння ціни, це те, що погодні умови не дають можливості зайти в поле і намолотили відповідну кількість, для того, щоб забезпечити внутрішній ринок. Але прогнози дійсно кращі — порівняно з минулим сезоном ми виростили 110-120 тисяч тонн, що фактично повністю забезпечує потреби наших громадян. Більше того, нам потрібно врахувати що ця потреба була на ту кількість населення, яке не виїжджало через війну”, – говорить Марчук.
Раніше повідомлялося, що в Україні зібрали рекордний врожай гречки.
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04 10 2022 09:34 МЕДІА
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