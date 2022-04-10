В Україні подешевшає гречка

До кінця жовтня ціна гречки знизиться до 50-60 грн за кг

Здешевлення гречки ще попереду. Товар на полицях магазинів має здешевшати у кінці жовтня, на початку листопада.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, інформує Landlord

“І один із факторів який сьогодні ще призупиняє падіння ціни, це те, що погодні умови не дають можливості зайти в поле і намолотили відповідну кількість, для того, щоб забезпечити внутрішній ринок. Але прогнози дійсно кращі — порівняно з минулим сезоном ми виростили 110-120 тисяч тонн, що фактично повністю забезпечує потреби наших громадян. Більше того, нам потрібно врахувати що ця потреба була на ту кількість населення, яке не виїжджало через війну”, – говорить Марчук.